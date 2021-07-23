تزامنًا مع مراسم الافتتاح.. مظاهرات حاشدة في طوكيو للمطالبة بإلغاء الأولمبياد

بعضهم قفز على الأسرّة بشدّة.. ما الذي يفعله الرياضيون داخل القرية الأولمبية بطوكيو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- شهد حفل افتتاح أولمبياد طوكيو لحظة لقاء شقيقين سوريين، أحدهما يلعب ممثلا عن بلاده سوريا، والآخر يلعب لصالح فريق اللاجئين تحت العلم الأولمبي.

والتقطت عدسات المصورين لحظة عناق الشقيقين محمد وعلاء ماسو خلال حفل الافتتاح، فيما أثارت اللقطة تعاطف الكثيرين عبر الشبكات الاجتماعية.

ويمثل سوريا محمد ماسو لاعب الترايثلون، فيما يشارك شقيقه السباح علاء ماسو ضمن فريق اللاجئين.

ويحمل علاء ماسو صفة لاجئ في ألمانيا.

وحسب تصريحات سابقة له، قال علاء ماسو إنه راسل المنتخب السوري للمشاركة باسمه في البطولات الدولية في 2018، إلا أنه لم يلق اهتمامًا بطلبه. في حين طلب الانضمام إلى فريق اللاجئين في 2019.

ويبلغ عدد السوريين في فريق اللاجئين تسعة، من بينهم السباحة يسرى مارديني، التي سبق أن شاركت مع الفريق أولمبياد ريو دي جانييرو 2016.

ويوم الجمعة، حملت يسرى مارديني علم الفريق الأولمبي للاجئين مع الإريتري الأصل تاتلويني غابرييسوس، وتقدما الفريق في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في الاستاد الأولمبي في طوكيو.