الصين تفوز بذهبيتها الثانية بأولمبياد طوكيو وتحقق رقما قياسيا جديدا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حققت الصين ميداليتها الذهبية في الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو، وهذه المرة برفع الأثقال مع رقم قياسي أولمبي جديد.

وحققت الرباعة الصينية هو زهيهو ذهبية رفع الأثقال للسيدات في نهائي وزن 49 كغ وحققت رقما قياسيا جديدا بـ270 كغ.

وكانت تحمل هو الرقم القياسي بعد حقته في إبريل/نيسان الماضي، وسجلت باسمها السبت رقما جديدا في الخطف بوزن 94 كغ.

وحققت اللاعبة الصينية رقما جديدا أيضا في النتر بلغ 116 كغ في مشاركتها بالأولمبياد الحالي.

يذكر أن فئة الوزن هذه جديدة على الألعاب الأولمبية ما يعني أن أي رقم يُحقق سيكون قياسيا، وربحت الهندية شانو ميراباي الفضية والإندونيسية ويندي شاتيكا البرونزية.