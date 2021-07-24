المصريان السيسي وعامر يهزمان بطلين من أمريكا وروسيا في أولمبياد طوكيو

تزامنًا مع مراسم الافتتاح.. مظاهرات حاشدة في طوكيو للمطالبة بإلغاء الأولمبياد

كاميرا CNN ترصد طوكيو من الجو قبل بدء أولمبياد 2020

بعضهم قفز على الأسرّة بشدّة.. ما الذي يفعله الرياضيون داخل القرية الأولمبية بطوكيو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تمكن المبارز المصري، زياد السيسي، من إقصاء بطل العالم وأوروبا سابقا، الروسي فينيامين ريشيتنيكوف، بعد أن تفوق عليه برياضة المبارزة بالسلاح.

وحقق السيسي فوزا مقنعا على نظيره الروسي بنتيجة 15-13 بفردي الرجال وذلك بعد أن فاز مواطنه محمد عامر على نظيره الأمريكي داريل هامر بنتيجة 15-11.

وكان قد حقق اللاعب الروسي بطولة أوروبا مرتبن بالفردي ومثلهما بمنافسات الفرق، وفاز ببطولة العالم مرة على مستوى الفردي و3 مرات على مستوى الرجال.

وحامت الشكوك حول قدرة ريشيتنيكوف في الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو، بسبب تعرضه لإصابة قوية قبل المنافسات.

بذكر أن روسيا ممنوعة من المشاركة باسمها الرسمي ومُنعت من عزف نشيدها الوطني بالأولمبياد بسبب تورط عدد من رياضييها بقضايا منشطات، ويشارك الرياضيون الروس تحت مسمى "فريق اللجنة الأولمبية الروسية " (ROC).