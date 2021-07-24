دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حصد لاعب التايكوندو التونسي محمد الجندوبي، السبت، أول ميدالية عربية في أولمبياد طوكيو 2020.

ونال الجندوبي (19 عامًا )الميدالية الفضية، بعد خسارته أمام الإيطالي فيتو دياكلا في المباراة النهائية لمنافسات اللعبة.

وتأهل الجندوبي للنهائي بعد فوزه على جانغ جون بطل كوريا الجنوبية خلال منافسات نصف نهائي التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوغرام في اليوم الأول من أولمبياد طوكيو 2020.

وفي 2018، فاز الجندوبي بإحدى الميداليات البرونزية لوزن 48 كيلوغرام في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب التي أقيمت في بوينس آيرس، الأرجنتين.

وفاز بالميدالية الذهبية لدورة الألعاب الإفريقية في 2019، التي أُقيمت في العاصمة المغربية الرباط. وفي نفس العام أحزر الميدالية الذهبية في البطولة الإفريقية للتايكوندو لوزن 58 كيلوغرام.