دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- ودعت السورية هند ظاظا، أصغر لاعبة في أولمبياد طوكيو 2020، باكية، بعد هزيمتها في الجولة الافتتاحية لمنافسات لعبة تنس الطاولة الفردي للسيدات.

ولعبت هند، التي تبلغ من العمر 12 عامًا و204 أيام، أمام النمساوية ليو جيا (39 عامًا)، التي تشارك في للمرة السادسة في تاريخها بالمنافسات الأولمبية.

وخسرت هند يوم السبت في مجموعات متتالية (4-11، 9-11، 3-11، 5-11).

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وبعد فوزها في المباراة، قامت اللاعبة النمساوية باحتضان هند، وذهبت إلى مكان جلوسها ووضعت يدها على رأسها وابتسمت لها مواسية، حسبما أظهرت لقطات مصورة.

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وتعد هند أصغر لاعبة تنس طاولة على الإطلاق تشارك في الألعاب الأولمبية، وفقًا لأولمبياد طوكيو.

وتلعب هند تنس الطاولة منذ 7 سنوات في مدينتها حماة، التي تأثرت بالحرب الأهلية التي بدأت في 2011.

وعلّقت شبكة ESPN الرياضية على خسارة هند، قائلة إن وصولها إلى الأولمبياد يعد إنجازًا في حد ذاته، كونها قادمة من بلد عانت من الحرب، مع صعوبة عثورها على مكان آمن للتدريب. بجانب ما قاله مدربها في تصريحات صحفية حول أنها كانت تتدرب على طاولات قديمة.

وفي الليلة السابقة على مبارتها، تقدمت هند ظاظا البعثة السورية حاملة علم بلادها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.