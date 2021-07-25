مصر تخسر أمام الأرجنتين.. وجملة عصام الشوالي لرمضان صبحي تثير تفاعلا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب المصري أما نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف في الجولة الثانية من دور المجموعات لكرة القدم في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وذلك بعد أن كانت قد تعادلت مصر أمام إسبانيا في الجولة الأولى.

وقدم المنتخب المصري شوطا أولا مميزا لكنه فشل باستغلال تفوقه الفني ولم ينجح بترجمته إلى أهداف، قبل ان يعاقبه نظيره الأرجنتيني بهدف سجله فاكوندو ميدينا عند الدقيقة 52.

نجح "راقصو التانغو" بالحفاظ على تقدمهم حتى صافرة النهاية في حين لم يشكل المصريون أي خطورة على المرمى الأرجنتيني في الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، وصلمنتخب الأرجنتين إلى النقطة الثالثة في حين تجمد رصيد مصر عند نقطة واحدة، ويحتاج المنتخب المصري لفوز على أستراليا في الجولة الثالثة وتفوق إسبانيا على الأرجنتين مع ضرورة فوز "لا روخا" على أستراليا في الجولة الثانية.

وفي الإطار نفسه، أثارت جملة للمعلق التونسي عصام الشوالي للاعب المنتخب المصري، رمضان صبحي، ردود فعل واسعة على موقع تويتر.

ووجه الشوالي جملة أثناء تعليقه على مباراة لرمضان صبحي قال فيها: "إلعب كورة زي الناس يا رمضان... هذه تجي كل شهرين مرة"، وذلك أثناء تعليقه على كرة خاطئة من الجناح المصري.

وانتشرت الجملة بشكل واسع على تويتر في مصر، إذ أيد عدد من المغردين الشوالي بعدم رضاه عن طريقة لعب رمضان صبحي لتلك الكرة وأصبح اسم الشوالي من الأكثر تداولا في مصر.

وقال أحد المغردين: "عصام الشوالي بيزعق للعيال وشكله هيطق زينا"، وكتبت أخرى: "عصام الشوالى اتخنق من رمضان بيقوله العب كورة زى الناس مش كل شهرين مرة".

عصام الشوالى اتخنق من رمضان بيقوله العب كورة زى الناس مش كل شهرين مرة😂😂😂

وعلق مغرد آخر على جملة الشوالي قائلا: " عصام الشوالي جاله جلطة من رمضان"، وقال آخر: " عصام الشوالي ناقص يلعب مكان رمضان والله"، حسب قوله.

عصام الشوالي ناقص يلعب مكان رمضان والله