قطر تحقق إنجازا تاريخيا وتبلغ نصف نهائي الكأس الذهبية.. فمن ستواجه؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصلت قطر إلى نصف نهائي بطولة أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف) بعد فوزها في ربع النهائي على السلفادور بثلاثة أهداف مقابل هدفين فجر الأحد.

وحقق المنتخب القطري إنجازا تاريخيا في أول مشاركة له بالبطولة، بعد أن تقدم على السلفادور بهدف عن طريق المهاجم المعز علي في الدقيقة الثانية قبل أن يضيف عبدالعزيز حاتم الهدف الثاني عند الدقيقة الثامنة.

وفي الشوط الثاني، سجل المعز الهدف الثالث لقطر عند الدقيقة 55، ثم نجحت السلفادور بتسجيل هدفين لكنها فشلت بإفساد الفرحة القطرية بالتأهل إلى المربع الذهبي.

وسيواجه "العنابي" الفائز من مباراة أمريكا وجامايكا التي ستلعب فجر الإثنين، في حين سيلتقي منتخب المكسيك مع الفائز من مباراة كوستاريكا وكندا.

يذكر أن قطر تشراك في البطولة بدعوة من اتحاد الكونكاكاف مثلما شاركت في النسخة قبل الماضية من كوبا أمريكا وتشارك أيضا في تصفيات أوروبا التأهيلية لكأس العالم، وذلك فيإطار استعداد المنتخب القطري لخوض غمار مونديال 2022 الذي تستضيفه الدوحة.