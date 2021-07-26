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جدل بعدما وضعت قرعة أولمبياد طوكيو لاعبة جودو سعودية في مواجهة منافسة إسرائيلية

رياضة
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لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني في مواجهة مع اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو، في منافسات دور الـ32، يوم الجمعة.

ونشط وسم باسم تهاني القحطاني عبر موقع تويتر، وسط جدل جراء مطالبة البعض لها بالانسحاب من المواجهة، بينما طالبها آخرون بخوض المباراة.

وقالت تهاني للصحيفة إن "طموحاتها وأهدافها أن تصل إلى أعلى المستويات، إلى جانب تحقيق البطولات العالمية الدولية".

والتحقت تهاني بتشكيل منتخب الجودو السعودي للدرجة الأولى، وشاركت في معسكرات تدريبية خارجية في مصر وأوزبكستان.

وحققت الميدالية الفضية لبطولة المملكة النسائية 2019، والذهبية في العام التالي،

كما شاركت في بطولة العالم التي انعقدت في المجر يونيو/ حزيران ٢٠٢١.

ويوم الخميس الماضي، أعلن مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو، بعدما وضعته القرعة في مواجهة مع مصارع إسرائيلي.

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