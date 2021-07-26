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نشر الأحد ، 25 يوليو / تموز 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أوقعت قرعة أولمبياد طوكيو لاعبة الجودو السعودية تهاني القحطاني في مواجهة مع اللاعبة الإسرائيلية راز هيرشكو، في منافسات دور الـ32، يوم الجمعة.

ونشط وسم باسم تهاني القحطاني عبر موقع تويتر، وسط جدل جراء مطالبة البعض لها بالانسحاب من المواجهة، بينما طالبها آخرون بخوض المباراة.

بالتوفيق لبطلتنا #تهاني_القحطاني في مواجهتها مع اللاعبة الاسرائيلية في الجودو الجمعة القادم . ستكون تهاني بطلة بأعيننا في كل الحالات . الرياضة مالها علاقة بالسياسة . السعودية و شعبها لا ينتمون للشعوب الطارئة على الأرض والتي تقتات على الضجيج والشعارات 💚 #كلنا_تهاني_القحطاني https://t.co/EQAP6h6IEt

وقالت تهاني للصحيفة إن "طموحاتها وأهدافها أن تصل إلى أعلى المستويات، إلى جانب تحقيق البطولات العالمية الدولية".

#تهاني_القحطاني لا تنسحبي و واجهيها الانسحاب بطولات وهمية فزت أو خسرت انت في عيوننا بطلة موفقه يا فخر الوطن https://t.co/HGaZIqT0EI

والتحقت تهاني بتشكيل منتخب الجودو السعودي للدرجة الأولى، وشاركت في معسكرات تدريبية خارجية في مصر وأوزبكستان.

#تهاني_القحطاني يابنت الوطن ، انتي فخر لنا جميعاً ، بالتوفيق يابطله ، من يطالبك بالإنسحاب لا تصغين له ، اصغي فقط لقوتك وعزيمتك وقدرتك ، مهما كانت النتيجة ستظلين قصة ناجحة ،، https://t.co/vrXCoNAMwR

وحققت الميدالية الفضية لبطولة المملكة النسائية 2019، والذهبية في العام التالي،

كما شاركت في بطولة العالم التي انعقدت في المجر يونيو/ حزيران ٢٠٢١.

ويوم الخميس الماضي، أعلن مصارع الجودو الجزائري فتحي نورين انسحابه من منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو، بعدما وضعته القرعة في مواجهة مع مصارع إسرائيلي.