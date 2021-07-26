محمد صلاح يوجه رسالة لسيف عيسى وهدايا ملاك.. والثانية ترد عليه

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجه لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، تهنئة خاصة لهداية ملاك وسف عيسى بعد أن حققا برونزيتين لبلديهما في الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وأعرب عن ثقته بمن لم يستطع تحقيق الإنجاز في الأولمبياد الحالي.

وكتب صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي"، حسب قوله.

مبرووووك هداية ملاك و سيف عيسي، و لكل نجوم بلدنا اللي التوفيق مكانش معاهم وخرجوا من الأولمبياد احنا معاكم وبندعمكم في اللي جاي وواثقين فيكم، دي مش النهاية دي خطوة في طريق النجاح.كلنا عارفين أن هدفكم تشريف بلدنا واحنا مقدرين تعبكم ونتمنالكم كل التوفيق في اللي جاي

وعلقت ملاك على تهنئة النجم المصري بالقول: "شكرا للنجم العالمي محمد صلاح علي التهنئة الجميلة أسعدتني كتير يا فخر العرب"، حسب قولها.

وكانت قد فازت اللاعبة المصرية ببرونزية وزن 67 كغ بالتايكواندو وحقق مواطنها برونزية وزن 80 كغ بالرياضة نفسها.