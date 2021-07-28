دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت لقطة مهارية فنية بين لاعبي المنتخب السعودي، سلمان الفرج وعبدالرحمن غريب، أمام النجم البرازيلي داني ألفيس، في مباراة المنتخبين التي انتهت بثلاثية مقابل هدف وحيد لصالح راقصي السامبا في آخر مباريات "الأخضر" بأولمبياد طوكيو.

وتبادل نجم وسط المنتخب السعودي، سلمان الفرج، الكرة بسرعة مع عبدالرحمن غريب بيما حاول ألفيش افتكاكها في مناطق السعودية لكنه لم ينجح بذلك.

وأشادت تعليقات المغردين باللقطة الفنية وامتدح بعضهم مستوى غريب الذي انتشر مقطع فيديو له وهو يقوم بالتغطية الدفاعية على ألفيش في كرة خطرة للمنتخب البرازيلي.

وكان قد ودع المنتخب السعودي أولمبياد طوكيو لكرة القدم بعد خسارته أمام البرازيل، إذ أنهى المجموعة في المركز الأخير دون رصيد من النقط بعد ثلاث هزائم.

أما البرازيل فتصدرت المجموعة برصيد 7 نقاط متفوقة على ساحل العاج التي حلت ثانيا وتأهلت إلى الدور المقبل