مصر تقصي الأرجنتين من منافسات الكرة بطوكيو وتضرب موعدا مع البرازيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- وصل المنتخب المصري إلى ربع نهائي منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 بعد قوزه على أستراليا بهدفين نظيفين الأربعاء في المباراة الحاسمة.

وتقدم "الفراعنة" عند الدقيقة 44 عبر أحمد ياسر ريان، بهدف صنعه رمضان صبحي بطريقة مميزة، لينتهي الشوط الأول بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، عزز المصريون تقدمهم بهدف ثان سجله عمار حمدي عند الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بهدفين نظيفين للمنتخب المصري.

وبهذا الفوز بلغت مصر الدور ربع النهائي متفوقة بفارق الأهداف على الأرجنتين التي تعادلت بهدف لمثله مع إسبانيا.

وسيواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي السبت 31 يوليو/تموز الجاري، بعد أن تصدرت البرازيل مجموعتها إثر الفوز على السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد.