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تحذير في وقته.. فيديو متداول يكشف ما قاله شوقي غريب للاعبي منتخب مصر قبل تسجيل الهدف الثاني

رياضة
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تحذير في وقته.. فيديو متداول يكشف ما قاله شوقي غريب للاعبي منتخب مصر قبل تسجيل الهدف الثاني
Credit: Koki Nagahama / Stringer

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تداول مغردون مقطع فيديو أظهر ما قاله مدرب منتخب مصر الأولمبي، شوقي غريب، للاعبيه قبل تسجيل الهدف الثاني في مرمى أستراليا، بالمباراة التي حجزت من خلالها مصر مقعدا في ربع نهائي منافسات كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وأظهر مقطع الفيديو المتداول غريب وهو يقول للاعبيه بينما كانت النتيجة تشير لتقدم المنتخب المصري بهدف نظيف: " لو ما جبناش جون دلوقتي هنندم"، حسب قوله.

ونجح المصريون بالفعل بتسجيل الهدف الثاني عبر عمار حمدي في الدقيقة 85 من عمر المباراة وهو الهدف الذي أمن فوز الفراعنة بالمباراة.

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وكانت قد وصلت مصر إلى ربع النهائي بعد فوزها علىأستراليا وقد أصبح رصيدها 4 نقاط من تعادل مع إسبانيا وخسارة مع الأرجنتين.

وأفصى المنتخب المصري الذي احتل المركز الثاني في المجموعة نظيره الأرجنتيني بفارق الأهداف، ليضرب المصريون موعدا مع البرازيل.

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