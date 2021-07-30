دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لقطات من مباراة جودو جمعت بين لاعبة سعودية وإسرائيلية خلال أولمبياد طوكيو.

لحظات تاريخية #أولمبياد_طوكيو نهنئ السعودية🇸🇦 تهاني القحطاني على الروح الرياضية في منافسات الجودو أمام الإسرائيلية راز هيرشكو اليوم. صحيح انها خسرت وفازت منافستها الإسرائيلية بنتيجة(11-0) لكنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوط. تهانينا 🇮🇱 https://t.co/LXIYcyPjgB

جاء ذلك في تغريدة نشرتها إسرائيل بالعربية على صفحتها الرسمية بتويتر، صباح الجمعة.

وقالت إسرائيل بالعربية في تعليق على مقطع الفيديو: "لحظات تاريخية أولمبياد طوكيو نهنئ السعودية تهاني القحطاني على الروح الرياضية في منافسات الجودو أمام الإسرائيلية راز هيرشكو اليوم.."

وتابعت إسرائيل بالعربية في تعليقها: "صحيح انها خسرت وفازت منافستها الإسرائيلية بنتيجة (11-0) لكنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوط. تهانينا.."