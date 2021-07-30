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"رغم الخسارة 0-11" بنزال بين لاعبة جودو سعودية وإسرائيلية.. خارجية إسرائيل تنشر فيديو وتعلق

رياضة
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لقطة من المباراة بين اللاعبتين الإسرائيلية (بالقميص الأزرق) والسعودية
Credit: JACK GUEZ/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت صفحة إسرائيل بالعربية، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية لقطات من مباراة جودو جمعت بين لاعبة سعودية وإسرائيلية خلال أولمبياد طوكيو.

جاء ذلك في تغريدة نشرتها إسرائيل بالعربية على صفحتها الرسمية بتويتر، صباح الجمعة.

وقالت إسرائيل بالعربية في تعليق على مقطع الفيديو: "لحظات تاريخية أولمبياد طوكيو نهنئ السعودية تهاني القحطاني على الروح الرياضية في منافسات الجودو أمام الإسرائيلية راز هيرشكو اليوم.."

وتابعت إسرائيل بالعربية في تعليقها: "صحيح انها خسرت وفازت منافستها الإسرائيلية بنتيجة (11-0) لكنها كسبت احترام وتقدير العالم بعد شتى الضغوط. تهانينا.."

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