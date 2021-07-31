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مصر تودع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل

رياضة
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مصر تودع منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو بعد الخسارة من البرازيل
Credit: CHARLY TRIBALLEAU / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ودع المنتخب المصري لكرة القدم أولمبياد طوكيو 2021 بعد الخسارة أمام البرازيل بهدف نظيف في ربع نهائي المنافسات.

وتلقت مصر الهدف الأول والوحيد في المباراة عند الدقيقة 37 من عمر المباراة عبر ماتيوس كونا، ونجحت البرازيل بالحفاظ على التقدم حتى النهاية.

ولم ينجح المنتخب المصري بتجاوز إنجازه السابق حين وصل إلى ربع النهائي مرتين عامي 1984 و2012.

وكانت قد تفوقت مصر على الأرجنتين في ترتيب المجموعة خلال الدور الأول ووصلت إلى ربع النهائي حيث واجهت حامل لقب النسخة السابقة.

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