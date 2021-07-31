أول تعليق من أمير قطر على إحراز فارس حسونة أول ذهبية أولمبية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- هنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، الرباع الشاب فارس إبراهيم حسونة بإحرازه أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركات قطر في الألعاب الأولمبية.

وكتب أمير قطر، في حسابه عبر تويتر: "نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك".

نبارك للبطل فارس إبراهيم بالفوز بالميدالية الذهبية.. فخورين فيك https://t.co/jVZI0m2SNE

وسجّل اللاعب القطري المصري الأصل (23 عامًا) رقمًا قياسيًا أولمبيًا قدره 402 كيلوغرامات ليفوز بذهبية الرجال البالغ وزنها 96 كيلوغرام في أولمبياد طوكيو 2020.

وضع حسونة 177 كيلوغرامًا في الخطف، ثم سجل رقمًا قياسيًا أولمبيًا في النطر مع وزن 225 كيلوغرامًا. بشكل عام، أنهى اللاعب القطري برصيد إجمالي 402 كيلوغرامات، ليسجل رقمه الأولمبي الثاني في تلك الليلة.

واحتل الفنزويلي كيدومار جيوفاني فالينيلا سانشيز المركز الثاني (387 كيلوغرامًا) ليفوز بالميدالية الفضية، وحصل الجورجي أنطون بليسنولي على الميدالية البرونزية.

وسبق أن أحرز فارس حسونة الميدالية الفضية لبطولة العالم لرفع الأثقال في الولايات المتحدة عن وزن 94 كيلوغرام.

وأمضى اللاعب عامين في التدريبات من أجل أولمبياد طوكيو، وكان آخرها معسكر تدريبي في جورجيا قبيل بدء المنافسات.

ويدرب فارس والده إبراهيم حسونة بطل مصر السابق لرفع الأثقال.