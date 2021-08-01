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الذهبية الثانية لقطر بالأولمبياد.. معتز برشم يتشارك الميدالية مع تامبيري

رياضة
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الذهبية الثانية لقطر بالأولمبياد.. معتز برشم يتشارك الميدالية مع تامبيري
Credit: GettyImages

طوكيو، اليابان (CNN)-- حصلت قطر على الميدالية الذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو، الأحد، بعدما تشارك لاعبها معتز برشم المركز الأول في الوثب العالي مع الإيطالي جيانماركو تامبيري.

وكان الربّاع القطري، المصري الأصل، قد حقق لقطر أول ميدالية ذهبية في تاريخ مشاركاتها الأولمبية، السبت، في رياضة رفع الأثقال.

وحقق معتز برشم، السوداني الأصل، الميدالية الذهبية الثانية لقطر بالمشاركة مع الإيطالي تامبيري في الوثب العالي، إذ بعد تساويهما في تجاوز علو 2.37 متر، اختارا مشاركة الميدالية الذهبية بدلا من خوض ملحق فاصل.

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وحصل البيلاروسي ماكسيم نيداسيكاو على الميدالية البرونزية بعدهما بالارتفاع نفسه، ولكن مع فارق المحاولات الفاشلة.

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