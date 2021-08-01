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نشر الأحد ، 01 اغسطس / آب 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تأهل العداء السعودي مازن الياسين إلى نصف نهائي سباق الـ400 في أولمبياد طوكيو، ما أثار ردود فعل واسعة على تويتر.

ونجح الياسين في احتلال المركز الأول في السابق المؤهل لنصف النهائي بزمن بلغ 45:16 ثانية متفوقا على عداء بلجيكي وسويسري.

وأثار تأهل العداء السعودي إلى نصف النهائي ردود فعل واسعة على تويتر إذ أكدت اللجنة الأولمبية السعودية أن الياسين سجل رقما شخصيا جديدا له.

إل نصف نهائي الـ400م 🏃‍♂️ 📸| تأهل العدّاء السعودي 'مازن الياسين' لنصف نهائي سباق 400م غداً بعد أن جاء أوّلاً في مجموعته في الدور الاوّل بزمن '45.16' ورقم شخصي جديد له 💪 ألف مبروك وبالتوفيق في الدور القادم 🇸🇦 #طوكيو2020 #كلنا_السعودية 🇸🇦 https://t.co/krOGwDaHWX

من جانبها، نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بينما كان يتابع الياسين من المدرجات.

#Tokyo2020 📸 الأمير عبدالعزيز الفيصل رئيس الأولمبية السعودية، والأمير نواف بن محمد نائب رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، والأمير فهد بن جلوي نائب رئيس الأولمبية السعودية خلال متابعتهم لسباق 400م بمشاركة العدّاء 'مازن الياسين' الذي تأهل لدور نصف النهائي. https://t.co/NEBWaw5ipQ

وسيخوض العداء السعودي منافسات الدور نصف النهائي لسباق 400 متر الإثنين في سعيه للوصول إلى النهائي وحصد ميدالية لبلاده.