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السعودية.. ردود فعل واسعة على تأهل العداء مازن الياسين لنصف نهائي 400 متر

رياضة
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السعودية.. ردود فعل واسعة على تأهل العداء مازن الياسين لنصف نهائي 400 متر
Credit: JEWEL SAMAD / Contributor

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – تأهل العداء السعودي مازن الياسين إلى نصف نهائي سباق الـ400 في أولمبياد طوكيو، ما أثار ردود فعل واسعة على تويتر.

ونجح الياسين في احتلال المركز الأول في السابق المؤهل لنصف النهائي بزمن بلغ 45:16 ثانية متفوقا على عداء بلجيكي وسويسري.

وأثار تأهل العداء السعودي إلى نصف النهائي ردود فعل واسعة على تويتر إذ أكدت اللجنة الأولمبية السعودية أن الياسين سجل رقما شخصيا جديدا له.

من جانبها، نشرت وسائل إعلام سعودية صورا لوزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بينما كان يتابع الياسين من المدرجات.

وسيخوض العداء السعودي منافسات الدور نصف النهائي لسباق 400 متر الإثنين في سعيه للوصول إلى النهائي وحصد ميدالية لبلاده.

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