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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – كشف مدرب المنتخب القطري لرفع الأثقال ووالد الرباع الأولمبي القطري الجنسية المصري الأصل فارس حسونة، عن سبب عدم تمثيل نجله للمنتخب المصري في أولمبياد طوكيو 2020 والتي حصد فيها الذهبية لقطر، مشيرا إلى أنه وافق على أن يمثل ابنه قطر لأنه لم يجد الدعم اللازم في بلاده.

وقال إبراهيم حسونة في مداخلة تلفزيونية عبر قناة مصرية في مقارنة بين عمله كمدرب في قطر وكمدرب في بلاده: "لم يتدخل أحد بعملي في قطر فإما أن تعمل بجد على ما لديك من أفكار أو تتم إقالتك"، حسب قوله.

وأضاف والد الرباع صاحب ذهبية طوكيو قائلا: "عندما انتقلت لمنتخب قطر بعد أن كنت مدربا لمنتخبي السعودية والإمارات جاء فارس معي وانضم للمنتخب".

وكشف حسونة أنه غادر مصر بعد أن كان مدربا لمنتخبها الوطني لأنه لم يلقى الدعم الكافي وقال: "غادرت مصر لأنني لم اجد عملا فيها رغم أنني كنت مدرب المنتخب وأحرجت العديد من الأبطال"، حسب قوله.

وتابع والد الرباع القطري قائلا: "طلبوا مني في قطر أن يلعب (فارس) باسم المنتخب القطري بعد أن تركت مصر وسافرت وكان من غير الممكن أن يبقى فارس هناك وحده"، وتابع: "وافقت على أن يلعب باسم قطر لأن في مصر لم يسأل عنه أحد"، حسب قوله.

وكان قد فاز حسونة بذهبية أولمبياد طوكيو برفع الأثقال لوزن 96 كغ ورفع 217 كغ وكسر الرقم الأولمبي بـ232 كغ، وقد وصل إجمالي ما رفعه 302 كيلو متفوقا بفارق 15 كغ عن منافسيه.