5 دول عربية حازت على ميداليات في أولمبياد طوكيو حتى الآن.. إليكم ما هي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بعد أن حازت قطر على الميدالية الذهبية الثانية في أولمبياد طوكيو، تصدرت المركز الأول عربيًا ضمن قائمة الدول العربية المشاركة في الأولمبياد، حيث احتلت المرتبة الـ 23 بميداليتين ذهبيتين حققتها في رياضة الوثب العالي ورفع الأثقال.

وتضمنت القائمة 4 دول عربية أخرى الحائزة على ميداليات في الأولمبيياد حتى الآن، حيث جاءت تونس في المرتبة الـ41 عربيًا بميداليتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية. وحققت الأردن المرتبة الـ 65 ضمن القائمة إذ فارت بميدالية فضية واحدة. وفي المرتبة الرابعة عربيًا جاءت مصر في المرتبة الـ71 بميداليتين برونزيتين، وأخيرًا الكويت بالمرتبة الـ73 بميدالية برونزية.



إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول العربية الحائزة على ميداليات في أولمبياد طوكيو.