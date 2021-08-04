دبي، الإمارات الهعربية المتحدة (CNN) -- حقق الرباع السوري معن أسعد برونزية رفع الأثقال لوزن 109 كغ فما فوق في أولمبياد طوكيو، الأربعاء، ليمنح ميدالية جديدة للدول العربية في المحفل العالمي.

ونجح أسعد برفع 424 كغ إجمالا، إذ رفع 190 كغ في الخطف و234 في النتر، ولم تُحتسب له المحاولة الثالثة في الخطف حين نجح برفع 197 كغ لكنه ارتكب مخالفة دفعت لجنة الحكام لعدم احتساب الرفعة.

وجاء الرباع السوري ثالثا بعد الجورجي لاشا تالاكادزي، الذي رفع 223 في الخطف و265 في النتر، فحصد الذهبية، والإيراني علي داودي الذي رفع 200 كغ في الخطف و241 في النتر لكنه فشل في المحاولة الثانية على صعيد 140 كغ.

وحصد أسعد أول ميدالية سورية في الأولمبياد منذ عام 2004، حين حقق اللاعب ناصر الشامي البرونزية في رياضة الملاكمة.

وعانى الرباع السوري من إصابة في الكتف قبل أشهر من المشاركة في أولمبياد طوكيو ما أثار على تحضيره للمنافسات بالإضافة إلى التحديات الكبيرة التي واجهها بسبب الظروف الاقتصادية والأمنية غير المستقرة في بلاده.

يذكر أن سوريا حققت ميدالية ذهبية واحدة في تارخي مشاركاتها الأولمبية كانت للاعبة غادة شعاع في ألعاب القوى (السباعي) عام 1996. .