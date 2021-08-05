نهاية عهد ميسي في برشلونة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن نادي برشلونة الإسباني، الخميس، رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق بسبب "عقبات مالية وهيكلية" منعت الطرفين من توقيع عقد جديد بينهما.

وقال نادي برشلونة، في بيان: "رغم توصل نادي برشلونة وليونيل ميسي إلى اتفاق والنية الواضحة لكلا الطرفين لتوقيع عقد جديد اليوم، فإن هذا لا يمكن أن يحدث بسبب العقبات المالية والهيكلية (لوائح الدوري الإسباني)".

وأضاف النادي في بيانه: "نتيجة لهذا الموقف، لن يبقى ميسي في نادي برشلونة. يأسف الطرفان بشدة لأن رغبات اللاعب والنادي لن تتحقق في النهاية".

وتابع البيان: "يعرب نادي برشلونة عن خالص امتنانه للاعب لمساهمته في رفع اسم النادي ويتمنى له كل التوفيق بالمستقبل في حياته الشخصية والمهنية".

وحطم ميسي في مسيرته مع برشلونة العديد من الأرقام القياسية وفاز بالكثير من الألقاب، منها 10 ألقاب في الدوري الإسباني، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد انتقل إلى إسبانيا لينضم إلى برشلونة عام 2000 في سن 13 عامًا، حيث شارك لأول مرة في الدوري عندما كان عمره 17 عامًا في أكتوبر/ تشرين الأول 2004.