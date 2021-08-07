أحمد الجندي أول مصري وعربي يحقق فضية الخماسي الحديث.. وميدالية للبحرين

مع حظر وجود الجماهير.. من أين يشجع الناس بمنافسات أولمبياد طوكيو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق اللاعب المصري أحمد الجندي فضية سباق الخماسي الحديث ليصبح أول لاعب عربي أفريقي يحرز ميدالية بهذا النوع من الرياضة.

وحقق الجندي المركز الثاني في الخماسي الحديث بعد البريطاني جوزيف جونغ، في حين جاء لاعب كوري جنوبي في المركز الثاني.

وأصبح اللاعب المصري أول رياضي عربي وأفريقي يفوز بميدالية في هذه الرياضة الحديثة والتي تنتشر بشكل تدريجي.

من جانبها، فازت العداءة البحرينية كالكيدان غيزاهيغني الفضية في سباق 10000 متر لتحقق أول ميدالية للبحرين في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن عدد الميداليات العربية حتى الآن في أوملباد طوكيو 16 ميدالية.