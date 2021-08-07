دبي، الإماات العربية المتحدة (CNN) – خسر المنتخب المصري مباراة تحديد المركز الثالث في كرة اليد بأولمبياد طوكيو، السبت، أمام نظيره الإسباني لتضيع عليه فرصة تحقيق البرونزية الأولى بتاريخ مصر في هذه اللعبة.

وخاض المنتخب المصري مباراة قوية جدا أمام نظيره الإسباني بعد أن كان التعادل سيد الموقف حتى الدقائق الخمس الأخيرة.

ونجحت إسبانيا بحسم المباراة لصالحها والميدالية البرونزية بعد أن فازت على مصر بنتيجة 33 مقابل 31 هدفا.

وقدم المنتخب المصري مستويات مميزة في البطولة رغم أنه لم ينجح بتحقيق ميدالية، إلا أأن الجمهور المصري يعتبر الوصول إلى نصف النهائي إنجازا بحد ذاته.