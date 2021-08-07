قطر تحقق أول مديالية عربية بالألعاب الجماعية في أولمبياد طوكيو

مع حظر وجود الجماهير.. من أين يشجع الناس بمنافسات أولمبياد طوكيو؟

بي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حقق المنتخب القطرية لكرة الطائرة الشاطئية الميدالية البرونزية، لتكون أول غير فردية تحصد بها الدول العربية ميدالية أولمبية.

وفاز الثنائي أحمد تيجان وشريف يونس على نظيريهما اللاتفيين بلافينش وتوكس بشوطين نظيفين في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

وقدم المنتخب القطري مستويات مميزة في هذه اللعبة إذ نجح بإخراج عدد من المنتخبات القوية ووصل إلى نصف النهائي حين خسر من المنتخب الروسي.

وفازت قطر بأول ميدالية عربية بالألعاب غير الفردية إذ كانت كل ميداليات العرب في ألعاب مثل ألعاب القوى ورفع الأثقال والملاكمة ووالألعاب القتالية عامة وغيرها من المسابقات الفردية.

وحققت البعثة القطرية المشاركة في الأولمبياد 3 ميداليات، ذهبية للرباع فارس حسونة وأخر للاعب الوثب العالي معتز برشم، بالإضافة إلى برونزية منتخب الطائرة.

وأصبت حصيلة المنتخبات العربية المشاركة في الأولمبياد 14 ميدالية منها 3 ذهبيات، حققتها دول قطر وتونس والمغرب والكويت والأردن وسوريا ومصر.