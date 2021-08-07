دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ستتنافس السعودية وإيران على الميدالية الذهبية في لعبة الكاراتيه لوزن ما فوق 75 كغ، السبت، بعد وصول لاعبين من الدولتين إلى النهائي.

وضمن اللاعب طارق حامدي ميدالية فضية أو ذهبية هي الأولى للسعودية في هذا الأولمبياد، ويسعى اللاعب السعودي لتحقيق أول ذهبية في تاريخ مشاركات بلاده في الألعاب الأولمبية.

من جانبه، وصل سجاد كنج زادة إلى المباراة النهائية أيضا ليواجه حامدي في النهائي محاولا حصد الميدالية الذهبية الثالثة لبلاده في أولمبياد طوكيو.

يذكر أن آخر ميدالة أولمبية للسعودية كانت في أولمبياد لندن 2012، حين فاز فريق الفروسية المكون من أربعة لاعبين ببرونزية قفز الحواجز.