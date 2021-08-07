فيديو

بعد ركلة طارق حامدي للاعب الإيراني.. سعوديون: سلبوا منا الميدالية الذهبية

رياضة
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة
شكاوى من درجات حرارة عالية وضربات شمس بأولمبياد طوكيو

ديي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت خسارة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، الميدالية الذهبية لوزن 75 وما فوق أمام نظيره الإيراني سجاد كنج زادة، السبت، بسبب مخالفة، جدلا واسعا وغضبا في الأوساط السعودية متهمين الحكم بالتحيز للاعب الإيراني.

وخسر حامدي بعد أن وجه ركلة قوية إلى القسم العلوي من جسد اللاعب الإيراني ما أدى إلى معاقبته بما يٌسمى "عقوبة هانسوكو" رغم أنه كان متفوقا بنتيجة 4-1.

أثار هذا القرار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من السعوديين أن الميدالية الذهبية "سُلبت" من لاعبهم.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله... التحكيم حرمنا الذهبية.. يظل انجازًا كبيرًا"، وهو الرأي الذي وافقه فيه الكثير من المغردين.

وغادر اللاعب السعودي حلبة النزال والدموع في عينيه إذ كان يطمح لتحقيق أول ذهبية أولمبية لبلاده عبر التاريخ.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على ما حدث في المباراة:

نشر
© 2021 Cable News Network. A Warner Media Company. All Rights Reserved.