مع حظر وجود الجماهير.. من أين يشجع الناس بمنافسات أولمبياد طوكيو؟

ديي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت خسارة لاعب الكاراتيه طارق حامدي، الميدالية الذهبية لوزن 75 وما فوق أمام نظيره الإيراني سجاد كنج زادة، السبت، بسبب مخالفة، جدلا واسعا وغضبا في الأوساط السعودية متهمين الحكم بالتحيز للاعب الإيراني.

وخسر حامدي بعد أن وجه ركلة قوية إلى القسم العلوي من جسد اللاعب الإيراني ما أدى إلى معاقبته بما يٌسمى "عقوبة هانسوكو" رغم أنه كان متفوقا بنتيجة 4-1.

أثار هذا القرار غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبر عدد من السعوديين أن الميدالية الذهبية "سُلبت" من لاعبهم.

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "الحمدلله... التحكيم حرمنا الذهبية.. يظل انجازًا كبيرًا"، وهو الرأي الذي وافقه فيه الكثير من المغردين.

الحمدلله🇸🇦🇸🇦🇸🇦🇸🇦.. التحكيم حرمنا الذهبية.. يظل انجازًا كبيرًا https://t.co/KdvFLUfyj2

وغادر اللاعب السعودي حلبة النزال والدموع في عينيه إذ كان يطمح لتحقيق أول ذهبية أولمبية لبلاده عبر التاريخ.

ونستعرض فيما يلي أبرز التعليقات على ما حدث في المباراة:

البطل بطل .. شكراً #طارق_حامدي من القلب على التمثيل المشرف والذي يليق بالمملكة ، انت الذهب رغم ظلم التحكيم . #أولمبياد_طوكيو_2020 https://t.co/h6JRTM1G66

#طارق_حامدي ينتصر بالمبيدالية الفضية ع الايراني مع انه هو المنتصر و يستحق الذهبية ولكن الحكام يعطوه أنذار من الدرجة الرابعة وبذلك يصبح الايراني الذي اخرج بنقالة الأسعاف هو الفائز بالذهبية.@fmads1429 ماقصرت #طارق_الحامدي بطل نجحت وانتصرت ع الحكام واللاعب وكافة لجنة #طوكيو2020 https://t.co/05luJLlAvH