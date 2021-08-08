دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي صحة ما قاله رئيس برشلونة، خوان لابورتا، حول اتفاق النادي واللاعب على تفاصيل تجديد العقد وحيال قوانين اللعب المالي النظيف دون ذلك، معربا عن حزنه الشديد لخروجه في الموسم الذي كان يامل أن يبقى فيه لاعبا في صفوف الفريق الكتالوني.

وقال ميسي في كلمة الوداع والدموع تغمر عينيه: "كنت متأكدا وعائلتي أنني سأبقى في برشلونة هذا الموسم بعد أن أردت الرحيل في الموسم الماضي".

وأضاف النجم الأرجنتيني قائلا: "لم أكن أتخيل أن أودع النادي بهذا الشكل كنت أتوقع أن يكون الوداع بين الجماهير في أرضية الملعب"، حسب قوله.

وتابع ميسي: " كل شيء كان جاهزا للتوقيع وتمديد ولكن كان من المستحيل أن نفعل ذلك مثلما قال لابورتا"، وأردف: "برشلونة ولابورتا فعلا كل ما بوسعهما وقيل إنني لا أريد أن أستمر لكن هذا ليس صحيحا".

وأكد النجم الأرجنتيني أنه لا يزال في حالة عدم تصديق أنه سيرحل عن صفوف برشلونة بعد 21 عاما منذ أن انضم للفريق كناشئ يبغ من العمر 13 عاما وقال عن ذلك :"حتى اللحظة لا أصدق أنني سأرحل عن هذا النادي والآن يجب أن أبدا من الصفر"، حسب قوله.

وعن وجهته المقبلة قال البرغوث: "باريس سان جيرمان من الخيارات المحتملة لكن لا شيء مؤكد مع أي نادي لكنني لم أقرر شيئا حتى الآن"، وأضاف: "هذه أصعب لحظة في حياتي بلا شك"، على حد تعبيره.

وردا على سؤال حول رغبته بالرحيل سابقا: "دائما كنت صادقا وصريحا ففي السنة الماضية أردت أن أرحل لكن في هذه السنة لم أكن أريد ذلك"، وتابع في إطار رده على سؤال حول برشلونة بعد رحيله: "كما قال لابورتا النادي أهم من أي لاعب لكن في النهاية سيعتاد الجميع على أن يلعب برشلونة بدون ميسي"،على حد قوله.