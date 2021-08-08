9 دول عربية حازت على ميداليات في أولمبياد طوكيو.. إليكم ما هي

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نشر الأحد ، 08 اغسطس / آب 2021

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- حازت 9 دول عربية على ما مجموعه 18 ميدالية مع ختام أولمبياد طوكيو 2020. وجاءت قطر في المركز الأول عربياً، والمرتبة 41 عالميًا بميداليتين ذهبيتين حققتهما في رياضة الوثب العالي ورفع الأثقال وميدالية برونزية في رياضة كرة الطائرة الشاطئية.

وتضمنت القائمة 8 دول عربية أخرى حازت على ميداليات أولمبية، حيث جاءت مصر في المرتبة الـ54 عربيًا بستة ميداليات، واحدة ذهبية وأخرى فضية و4 مداليات برونزية. تليها تونس التي جاءت المرتبة 58 عالميًا، بذهبية وفضية.

وفي المرتبة الرابعة عربيًا جاءت المغرب (63 عالميًا) بمدالية ذهبية، ثم الأردن في المرتبة 74 بميداليتين فضية وبرونزية.

وكانت البحرين السادسة عربيًا (77 عالميًا) بميدالية فضية. وبعدها السعودية (77 عالميًا) بالميدالية الفضية أيضاً.

وحققت الكويت المرتبة 86 ضمن القائمة العالمية بميدالية برونزية. وأخيرًا سوريا (التاسعة عربيًا) بالمرتبة 86 بميدالية برونزية.

إليكم نظرة في الإنفوغرافيك أعلاه على الدول العربية الحائزة على ميداليات في أولمبياد طوكيو.