أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أثار مقطع فيديو يظهر عداء الماراثون الفرنسي مورهاد أمدوني وهو يطرق زجاجات مياه متعددة خلال ماراثون طوكيو 2020 للرجال، ردود فعل قوية.

في مقطع قصير من فيديو السباق، نرى أمدوني يركض جنبًا إلى جنب مع منافسيه يوم الأحد حيث يبدو أنه يمد يده بحثًا عن زجاجة مياه ويقرع عدة زجاجات متتالية قبل أن يمسك بالزجاجة الأخيرة في النهاية.

من غير الواضح في الفيديو الذي انتشر منذ ذلك الحين، ما إذا كان العداء قد طرق الزجاجات عمداً خلال المراحل الأخيرة من سباق 26 ميلاً في سابورو باليابان.

وتواصلت CNN مع اللجنة الأولمبية الفرنسية وأمدوني للتعليق على الحادث.