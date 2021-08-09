لجين الهذلول توجه رسالة لطارق حامدي بعد تحقيقه فضية أولمبياد طوكيو

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بفوزها في ألعاب طوكيو 2020.. نيلي كوردا أول شخص يفوز ببطولة كبرى وميدالية ذهبية أولمبية في نفس العام

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – وجهت الناشطة السعودية لجين الهذلول، الأحد، رسالة للبطل السعودي في رياضة الكاراتيه وصاحب الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020، طارق حامدي، واصفة إياه بـ"شعلة أمل كبيرة".

وقالت الهذلول عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: "كنت اليوم حاضر على كل الشاشات يا بطل... وسط الجنون اللي نعيشه أصبحت شعلة أمل للكثير"، حسب قولها.

وتابعت الناشطة السعودية التي أُفرج عنها في فبراير/شباط الماضي في التغريدة نفسها قائلة: " مبروك الفضية وعقبال الذهبية"، حسب تعبيرها.

كنت اليوم حاضر على كل الشاشات يا بطل 🥈👏🏽🙌🏽 وسط الجنون اللي نعيشه أصبحت شعلة أمل للكثير. مبروك الفضية وعقبال الذهبية 🥳 #طارق_حامدي https://t.co/nZTp9qV2vO

وكان قد خسر حامدي الميدالية الذهبية بسبب عقوبة تعرض لها نتيجة ركلة على الجزء العلوي للاعب الإيراني سجاد كنج زادة، ليكتفي بالفضية، ما أثار غضب السعوديين الذين اعتبروا أن الذهبية سُرقت منهم لاعتبارات غير رياضية.