ترتيب الرياضيين الأعلى أجرًا على في العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--نشر موقع " Forbes " القائمة السنوية للرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2021، سجل أربعة رياضيين أكثر من 100 مليون دولار ربح لكل منهم.

وفقًا لـ Forbes احتل مصارع الفنون القتالية المختلطة كونور مكغريغور المرتبة الأولى بمجموع 180 مليون دولار أمريكي. وجاء في المرتبة الثانية لاعب كرة القدم ليونيل ميسي، الذي أعلن عن خروجه من نادي برشلونة بسبب "عقبات مالية وهيكلية"ووصل رأس ماله لـ 130 مليون دولار أمريكي. وحل في المرتبة الثالثة لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو بمجموع 120 مليون دولار. واللاعب الرابع الذي تجاوز أجره الـ100 مليون دولار هو لاعب كرة القدم الأمريكية داك بريسكوت بمبلغ وصل لـ 107.5 مليون دولار. وحقق ليبرون جيمس 97 مليون دولار مما جعله خامسًا بين الرياضيين الأعلى أجراً.

إليكم في الإنفوجرافيك أعلاه ترتيب الرياضيين الأعلى أجراً بحسب ما يتقاضونه: