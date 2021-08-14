دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – رد ريال مدريد الإسباني، السبت، على الأنباء التي تحدثت عن عزمه مغادرة الدوري المحلي والانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال الريال في بيان له: "بخصوص الأنباء التي نُشرت اليوم من جانب صحيفة موندو ديبورتيفو والتي تقول إن نادينا درس إمكانية الانتقال من الليجا إلى البريميرليغ".

وأضاف النادي في البيان نفسه قائلا: "يود ريال مدريد التأكيد على أن المعلومات كاذبة تماما وسخيفة ومستحيلة وتهدف إلى تعكير الحياة اليومية في نادينا".

وكانت قد نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، المقربة من نادي برشلونة، خبرا ذكرت فيه أن ريال مدريد "سئم" من رئيس رابطة المحترفين الإسبانية، خافيير تيباس، ودرس خيار الانضمام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقالت الصحيفة أيضا إن ريال مدريد يسعى لنقل فريق كرة السلة الخاص به إلى رابطة المحترفين الأمريكية لكرة السلة الـ"NBA" للسبب نفسه.

ويعاني ريال مدريد من مشاكل مالية تتعلق بالديون المتراكمة التي سببتها جائحة فيروس كورونا، كما أن قيمة الدوري الإسباني التسويقية أصبحت في خطر بعد رحيل لاعب نادي برشلونة وأسطورته، ليونيل ميسي، إلى جانب وجود خلاف بين ريال مدريد وبرشلونة من جهة ورابطة لا ليغا من جهة أخرى بسبب عقد شراكة يتعلق باستثمار شركة "CVC" بأندية الدوري الإسباني وهو ما أغضب الريال وبرشلونة.