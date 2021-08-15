بعد سؤال "أهلاوي ولا زملكاوي".. السيسي يرد ويتحدث عن التعصب الرياضي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أنه لا ينتمي إلى ناديي الأهلي والزمالك مشيرا إلى أنه لم يمتلك الوقت ليشجع أي من قطبي الكرة المصرية، وذلك في إطار إجابته على خطط الحكومة للتعامل مع التعصب الرياضي.

وقال السيسي أثناء حضوره حفل إفطار مع الأسرة المصرية على هامش افتتاح مشروعات الإسكان الاجتماعي: "لقد سألتني عما إذا كانت أهلاويا أو زملكاويا، أتعتقد أن من مثلي لديه الوقت ليفكر بهذه الطريقة؟"، حسب قوله.

وأضاف الرئيس المصري قائلا: "أكلمك بجدية، لم أفكر أبدا بهذا الأمر، لم يكن لدي الوقت، لدي وقت لها هي، أنا مصراوي، لكنني أحب الأهلي والزمالك والجميع، كي لا يزعل أحد".

وتابع السيسي قائلا إن الأهل "يصيغون" شخصيات أبناءهم وبناتهم بالشكل الذي يريدونه، وشدد على أهمية دور الأسرة والدين والإعلام في مكافحة خطاب التعصب.

وأكد الرئيس المصري أنه لا يمتلك "حلا سحريا" لموضوع التعصب الرياضي مشيرا إلى أنه يبحث دائما على الفكرة ورأى أن حجم التعصب الموجود حاليا تراجع مقارتة بالتعصب الذي كان موجودا قبل 5 أو 6 سنوات.