دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت شبكة قنوات أون تايم سبورتس الرياضية في مصر وقف ظهور الإعلامي الشهير مدحت شلبي مؤقتًا حتى نهاية الموسم.

وقالت الشبكة الرياضية، في بيان لها، الجمعة، إن إدارة قنوات أون تايم سبورتس قررت وقف ظهور شلبي، الذي يقدم برنامج "مساء أون تايم سبورتس" علي قناة "أون تايم سبورتس 2".

وأرجعت "أون تايم سبورتس" قرارها إلى "السعي الدائم لتقديم إعلام رياضي هادف، ومحتوى يتماشى مع ميثاق الشرف الإعلامي وترسيخًا لمبدأ احترام كافة أطياف جماهير كرة القدم المصرية".

وأشارت بوابة صحيفة "الأهرام" الحكومية إلى أن إيقاف شلبي كان بسبب مهاجمته جماهير نادي الأهلي المصري قبل سنوات.

في حين لاحظ مستخدمو الشبكات الاجتماعية أن الشبكة الرياضية حذفت "الفيديو المسيء من مدحت شلبي ضد جماهير النادي الأهلي من حساباتها على السوشيال ميديا". وهو ما اعتبروه سابقة لم تحدث في تاريخ القناة منذ ظهورها في 2016.

كان جمهور القلعة الحمراء قد وجه انتقادات لاذعة إلى شلبي بعد وصفه لهم بأنهم "سذج وبلهاء"، في معرض تعليقه عبر شاشة "أون تايم سبورتس" على اتهام البعض لنادي الإسماعيلي بتمرير مباراته مع الزمالك حتى يحسم لقب الدوري المصري.

والسبت الماضي، فاز الزمالك بهدفين دون رد من الإسماعيلي.

ويتصدر الزمالك الدوري المصري برصيد 73 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي منافسه التقليدي (69 نقطة).

ومع تصاعد موجة النقد ضده، اعتذر شلبي عبر صفحته في فيس بوك، قائلاً، إنه لم يوجه حديثه إلى جماهير الأهلي أو أي نادٍ، لافتا أنه كان يعلق على "منصة إعلامية تتحدث في قضية التفويت في منافسات الدوري المصري... أعتذر لجماهير الأهلي وبقولكم جماهير مصر على رأسي وجماهير الأهلي على رأسي".