(CNN) -- قال ماسيميليانو أليجري، مدرب نادي يوفنتوس الإيطالي، إن كريستيانو رونالدو "لم يرغب أبدًا في مغادرة يوفنتوس".

كان رونالدو، الذي تبقى لديه 12 شهرًا في عقده مع يوفنتوس، موضعًا للكثير من التكهنات الأخيرة في الانتقالات مع البرنامج التلفزيوني الإسباني El Chiringuito الذي يشير إلى إمكانية العودة إلى ريال مدريد.

وكان هناك حديث أيضًا عن عودة سبورتينغ البرتغالي لمناقشته، بينما ذكرت صحيفة كورييري ديلو سبورت الإيطالية أن وكيل رونالدو خورخي مينديز عرض المهاجم البالغ من العمر 36 عامًا على مانشستر سيتي.

وأبلغ أليجري الصحفيين قبل المباراة الافتتاحية ليوفنتوس على ملعب أودينيزي يوم الأحد: "دعونا نوضح هذه المسألة، رونالدو أخبرني أنه سيبقى.. لقد تدرب دائمًا جيدًا وكان دائمًا متاحًا".

خلال بطولة أوروبا 2020، عادل رونالدو الرقم القياسي المسجل في تسجيل الأهداف الدولية وهو 109 أهداف دولية سجله الإيراني علي دائي.

ومع ذلك، منذ انضمامه إلى يوفنتوس في صفقة مدتها أربع سنوات مقابل 117 مليون دولار رسوم انتقال في عام 2018، لم يتمكن اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا من قيادة الفريق الإيطالي إلى لقب دوري أبطال أوروبا ، وهي مسابقة فاز بها أربع مرات مع ريال مدريد. .

يوم الثلاثاء، قال رونالدو على وسائل التواصل الاجتماعي إنه "لا يمكنني السماح للناس بالاستمرار في اللعب باسمي".

وأضاف رونالدو، عبر انستغرام: "أكثر من عدم الاحترام لي كرجل وكلاعب، فإن الطريقة العبثية التي يتم بها تغطية مستقبلي في وسائل الإعلام هي عدم احترام لجميع الأندية المشاركة في هذه الشائعات، وكذلك لاعبيها وموظفيها".

في غضون ذلك، غرد مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي على تويتر أنه على الرغم من أن رونالدو "أسطورة ريال مدريد ولديه كل المودة والاحترام"، إلا أنه لم يفكر أبدًا في التعاقد مع المهاجم.

وفاز رونالدو بلقب الدوري الإيطالي في أول موسمين له مع السيدة العجوز، لكن الموسم الماضي احتل النادي المركز الرابع حيث فاز إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي، وهو ما ربما يفسر التكهنات.

على الرغم من تلعثر يوفنتوس الموسم الماضي، كان رونالدو هداف الدوري الإيطالي برصيد 29 هدفًا.