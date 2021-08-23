دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، أن نادي ليفربول رفض طلب انضمام محمد صلاح إلى منتخب مصر للمشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، فيما طلب الاتحاد المصري استثناءً من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إنه "تلقى خطابا من نادي ليفربول يعتذر فيه عن تعذر انضمام لاعبه محمد صلاح إلى صفوف المنتخب الوطني في معسكره المقبل الذي يتضمن مواجهة أنجولا بالقاهرة والجابون بمدينة فرانسفيل خلال الجولتين الأولى والثانية لتصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لكأس العالم".

وأضاف الاتحاد المصري أن "خطاب النادي الإنجليزي أشار إلى الإجراءات الاحترازية المطبقة في إنجلترا لمواجهة تفشي فيروس كورونا في العالم، والذي يضع العائدين من بعض الدول في عزل صحي إجباري لمدة 10 أيام لدى عودتهم إلى إنجلترا".

وأكد الاتحاد المصري أنه "يواصل اتصالاته مع الاتحاد الدولي لكرة القدم بشأن تسهيل مهمة انضمام اللاعبين الدوليين إلى منتخبات بلادهم للمشاركة في تصفيات كأس العالم، التي تستوجب إعفاءهم من قيود السفر المفروضة عليهم في البلدان التي يلعبون بها بسبب جائحة كورونا حتى يتمكنوا من الانضمام إلى منتخبات بلادهم".