لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قال ماسيميليانو أليغري، مدرب يوفنتوس الإيطالي، في مؤتمر صحفي الجمعة، إن كريستيانو رونالدو سيغادر النادي هذا الموسم.

وانضم المهاجم البرتغالي إلى النادي الإيطالي في صفقة مدتها أربع سنوات مقابل 117 مليون دولار في 2018، لكن تبقى أقل من عام واحد في عقده الحالي.

وأضاف أليغري: "بالأمس، أخبرني كريستيانو أنه لم يعد لديه أي نية للعب مع يوفنتوس. لهذا السبب لن يتم استدعاؤه لمباراة الغد".

وقال مدرب يوفنتوس: "الأشياء تتغير، إنها سنة الحياة. يبقى يوفنتوس، وهو أهم شيء. كريستيانو قدم مساهمته، وجعل نفسه متاحًا، والآن يغادر وتستمر الحياة".

ولم يحدد أليغري إلى أين سيذهب رونالدو بعد ذلك لكن تقارير إعلامية ربطت بقوة بين اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا والانتقال إلى مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي الممتاز.