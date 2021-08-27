رونالدو يودع "السيدة العجوز".. ويتعاقد مع مانشستر يونايتد

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN) -- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، الجمعة، تعاقده مع نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو قادمًا من نادي يوفنتوس الإيطالي.

وقال النادي، في بيان: "يسر مانشستر يونايتد أن يؤكد أن النادي توصل إلى اتفاق مع يوفنتوس بشأن انتقال كريستيانو رونالدو، بشرط اتفاق الشروط الشخصية والتأشيرة والطب".

ترددت شائعات عن انضمام اللاعب البالغ من العمر 36 عامًا إلى مانشستر سيتي في وقت مبكر من صباح الجمعة، وبدلاً من ذلك سيعود إلى أولد ترافورد، حيث لعب في الفترة من 2003 إلى 2009 وسجل 118 هدفًا في 292 مباراة، بينما قاد النادي إلى ثلاثة ألقاب بالدوري الإنجليزي ولقب دوري أبطال أوروبا.

في 2018، ترك رونالدو فريق ريال مدريد الإسباني راحلا إلى يوفنتوس في صفقة مدتها أربع سنوات وبقي عام واحد على عقده مع النادي، لكنه أعرب مؤخرًا عن اهتمامه بالرحيل، وفقًا لماسيميليانو أليغري مدرب يوفنتوس.

وقال أليغري، في مؤتمر صحفي الجمعة: "أخبرني كريستيانو أنه لم يعد لديه أي نية للعب مع يوفنتوس... لهذا السبب لن يتم استدعاؤه لمباراة الغد... كريستيانو قدم مساهمته، لقد جعل نفسه متاحًا، الآن يغادر والحياة تمضي".