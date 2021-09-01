برشلونة يكشف هوية اللاعب الذي سيحمل رقم ميسي.. فمن هو؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن نادي برشلونة الإسباني منح اللاعب الإسباني الشاب، أنسو فاتي، الرقم 10 خلفا للأسطورة الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

ونشر النادي الكتالوني مقطع فيديو يُظهر فاتي وهو يحمل الرقم 10، وكتب برشلونة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "اللاعب رقم 10 الجديد لدينا، صُنع في لا ماسيا"، في إشارة إلى أكاديمية الفريق.

وظهر فاتي في المقطع وهو يحمل قميصه الجديد وعليه الرقم 10 الأسطوري في برشلونة، إذ يحضره النادي ليكون الأسطورة القادمة للفريق.

Our new number 🔟 Made in La Masia 💙❤️ ⭐️ @ANSUFATI ⭐️ https://t.co/co6NcpjxOx

ويعد الرقم 10 من الأرقام الأسطورية في تاريخ النادي الكتالوني إذ ارتداه عدد من أساطير النادي مثل الأرجنتينيين دييفو مارادونا وليونيل ميسي والبرازيلي رونالدينيو.

ويبلغ فاتي من العمر 18 عاما وتعول جماهير الفريق الكتالوني عليه ليكون النجم القادم الذي يقود برشلونة.

وكان قد رحل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هذا الموسم مجانا بعد فشل النادي الكتالوني بتسجيل عقده نظرا لقواعد اللعب المالي النظيف في إسبانيا.