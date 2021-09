#Messaoudozil will support Qatar and Turkey in @FIFAWorldCup !! 🇩🇪 ??!! مسعود أوزيل في حديث لبرنامج ضيفنا على @alkasschannel مع الزميلة @mariente7 : سأشجع قطر وتركيا في مونديال قطر @FIFAWorldCup !! 🇩🇪 ؟؟؟ !!! https://t.co/vpA9165eZ1