دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وفقا للقطات مصورة جرى تناقلها عبر موقع تويتر، وأثارت حالة من التفاعل.

ووصل أوزيل إلى الدوحة الاثنين الماضي، حسب تقارير صحفية، فيما لم يتبين متى تم تحديدًا لقاء أوزيل مع الشيخ تميم بن حمد.

📸♥️ | سموّ الأمير @TamimBinHamad حفظه الله مع اللاعب #مسعود_أوزيل في الديوان الأميري 🇶🇦 #نديب_قطر https://t.co/x2Ekdete6B

وأذاعت شبكة "قنوات الكأس" الرياضية القطرية مقتطفات من لقاء أجرته مع أوزيل، وتعتزم إذاعته كاملا يوم الجمعة.

وفي جانب من اللقاء، أشاد نجم فناربخشة التركي باستعدادت قطر لاستضافة نسخة كأس العالم 2022.

وقال أوزيل: "لدي انطباع إيجابي للغاية، الملاعب جميلة جدًا والبنية التحتية رائعة، في تقديري دولة قطر أنجزت عملا ممتازًا وأمام المنظمين عام آخر ليكون كل شيء جميل، سيكون الجميع سعيدًا للغاية، فهذا بلد من الروعة بمكان، الناس هنا طيبون كثيرًا".

مركز أخبار #قنوات_الكاس| النجم العالمي مسعود أوزيل: #قطر ستقدم للعالم نسخة استثنائية في #كأس_العالم 2022 https://t.co/TR2btvlOqi

في حين أثار نجم كرة القدم الألماني ذي الأصول التركية، تفاعلا كبيرًا بهد رده على سؤال عن المنتخب الذي يعتزم تشجيعه خلال كأس العالم. وقال أوزيل إنه سيشجع قطر وتركيا.

#Messaoudozil will support Qatar and Turkey in @FIFAWorldCup !! 🇩🇪 ??!! مسعود أوزيل في حديث لبرنامج ضيفنا على @alkasschannel مع الزميلة @mariente7 : سأشجع قطر وتركيا في مونديال قطر @FIFAWorldCup !! 🇩🇪 ؟؟؟ !!! https://t.co/vpA9165eZ1