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مسعود أوزيل يلتقي أمير قطر.. ويثير تفاعلا بعد كشفه المنتخب الذي سيشجعه بكأس العالم

رياضة
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مسعود أوزيل
Credit: KHALIL MAZRAAWI/AFP via Getty Images

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى نجم كرة القدم الألماني مسعود أوزيل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، وفقا للقطات مصورة جرى تناقلها عبر موقع تويتر، وأثارت حالة من التفاعل.

ووصل أوزيل إلى الدوحة الاثنين الماضي، حسب تقارير صحفية، فيما لم يتبين متى تم تحديدًا لقاء أوزيل مع الشيخ تميم بن حمد.

وأذاعت شبكة "قنوات الكأس" الرياضية القطرية مقتطفات من لقاء أجرته مع أوزيل، وتعتزم إذاعته كاملا يوم الجمعة.

وفي جانب من اللقاء، أشاد نجم فناربخشة التركي باستعدادت قطر لاستضافة نسخة كأس العالم 2022.

وقال أوزيل: "لدي انطباع إيجابي للغاية، الملاعب جميلة جدًا والبنية التحتية رائعة، في تقديري دولة قطر أنجزت عملا ممتازًا وأمام المنظمين عام آخر ليكون كل شيء جميل، سيكون الجميع سعيدًا للغاية، فهذا بلد من الروعة بمكان، الناس هنا طيبون كثيرًا".

في حين أثار نجم كرة القدم الألماني ذي الأصول التركية، تفاعلا كبيرًا بهد رده على سؤال عن المنتخب الذي يعتزم تشجيعه خلال كأس العالم. وقال أوزيل إنه سيشجع قطر وتركيا.

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