دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالب لاعب نادي الزمالك المصري، محمود عبالرازق شيكابالا رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم، بالنظر إلى ما فعله بـ"عين الأب".

وقال شيكابالا خلال استضافته في برنامج "الحكاية" مع الإعلامي المصري عمرو أديب، عندما طلب منه الثاني توجيه رسالة لرئيس اتحاد الكرة: "أقول لرئيس الاتحاد أنت قلت إنني لم أفعل واحد واثنان وثلاثة، وأرجو أن تنظر للأمر بعين الأب أو كبير كرة القدم".

وأضاف قائد الزمالك قائلا: "أنا لم أفعل ما أستحق عليه الإيقاف 8 أشهر، والعقوبة ليست مدرجة ضمن اللوائح بل إن رئيس اللجنة هو الذي يكتب التقرير وهو من يتخذ القرار"، حسب قوله.

ووجه شيكابالا رسالة لجمهور الأهلي: "ليست لدي مشكلة مع أحد، إن لم تسيئوا لي ولزوجتي أو أبنائي، أما الناس المحترمين الذين أراهم في الشارع أشكرهم على الطريقة التي يعاملونني بها، وأرجو أن يتخلص الدوري المصري من العنصرية الموجودة فيه"، حسب قوله.

وكانت قدرر قررت اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة القدم المضري إيقاف شيكابالا 8 أشهر وتغريمه 500 ألف جنيه بسبب تكرار إثارة الجماهير وسب الاتحاد وعدم احترام منصة التتويج والتجاوز اللفظي والاحتكاك بمسؤولي النظام والاتحاد بعد مباراة طلائع الجيش.