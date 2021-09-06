إقالة حسام البدري وجهازه من تدريب منتخب مصر

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الاثنين، عن إقالة المدير الفني للمنتخب الوطني حسام البدري وجهازه، وسط غضب جماهيري من أداء منتخب كرة القدم في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال الاتحاد المصري، في بيان، إنه قرر في اجتماعه الطارئ اليوم برئاسة رئيس الاتحاد أحمد مجاهد "توجيه الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأول على الفترة الماضية التي قضاها في قيادة الفريق، متمنيًا التوفيق لجميع أعضائه التوفيق".

وأضاف البيان: "كما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال الـ48 ساعة المقبلة".

وتعادل المنتخب المصري مع منتخب الجابون بهدف لكل منهما، مساء الأحد. وفاز المنتخب المصري في مواجهته الأولى أمام أنجولا بهدف مقابل لا شيء، ولكن ضعف الأداء أثار انتقادات حادة من المحللين الرياضيين والجماهير.