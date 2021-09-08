دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، الأربعاء، التشكيل الجديد للجهاز الفني للمنتخب ليكون بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش، الذي سيتولى المنصب خلفا لحسام البدري.

وأوضح الاتحاد، في بيان عبر صفحته في فيسبوك، أنه قرر في اجتماعه تعيين الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول، ليصبح بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش مديرًا فنيًا، وضياء السيد مدربًا عامًا، ومحمد شوقي مدربًا، وعصام الحضري مدربًا لحراس المرمى.

وقال الاتحاد إن الجهاز المعاون لكيروش سيصل القاهرة بداية الأسبوع المقبل، ويضم مساعدًا أجنبيًا له ومحللًا للأداء وأخصائيًا للتأهيل. في حين سيصل كيروش بعدهم.

وتأتي استعانة المنتخب المصري بخدمات كيروش بعد نتائج مخيبة للآمال لمدربه السابق حسام البدري، في المبارايات الأخيرة للفريق في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في قطر 2022..