(CNN)-- سجّل ليونيل ميسي ثلاثية في فوز الأرجنتين 3-0 على بوليفيا، ليصبح الهداف القياسي لأمريكا الجنوبية في كرة القدم للرجال.

سجّل ميسي 79 هدفاً في 153 مباراة يتفوق على اللاعب البرازيلي بيليه البالغ 77 هدفاً في 91 مباراة.

عادل اللاعب، البالغ من العمر 34 عامًا، مع الرقم القياسي الذي سجله بيليه في الدقيقة 14 من مباراة الخميس بتسديدة بقدمه اليسرى من على حافة منطقة الجزاء، ثم تقدم بهدف في الشوط الثاني عبر تفاعل رائع مع لاوتارو مارتينيز.

وألغي هدف آخر بداعي التسلل، لكنه أكمل هاتريك عندما حوّل كرة مرتدة في وقت متأخر.

بعد المباراة، كان ميسي يبكي عندما احتفل بلقب الأرجنتين في كوبا أمريكا أمام 21000 مشجع في ملعب مونومينتال في بوينس آيرس - وهي المرة الأولى التي يستطيع فيها المشجعون مشاهدة المنتخب الوطني منذ بداية جائحة كوفيد -19.

وكانت الكأس التي فازت بها الأرجنتين في يوليو/ تموز الماضي بنتيجة 1-0 على البرازيل، هي الأولى لميسي مع بلاده.

وقال ميسي عن الاحتفال بكأس أمريكا الجنوبية: "كنت أتطلع حقًا للاستمتاع بهذا. لقد انتظرت وقتًا طويلاً لهذا، بحثت عنه وحلمت به. إنها لحظة فريدة لكيفية حدوثها، بعد الانتظار لفترة طويلة" مع الجماهير.

وأضاف: "لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بها من التواجد هنا. كانت أمي وإخوتي في المدرجات... لقد عانوا كثيرًا، واليوم، هم هنا يحتفلون. أنا سعيد جدًا".

بعد الفوز على بوليفيا، أصبحت الأرجنتين الآن في المركز الثاني في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022 برصيد 18 نقطة من ثماني مباريات، خلف البرازيل بـ 24.

وسجّل ميسي هدفه الأول للأرجنتين عام 2006 في مباراة ودية ضد كرواتيا. من بين 79 هدفًا دوليًا، سجّل 35 هدفًا في المباريات الودية، و 25 في التصفيات، و12 في كوبا أمريكا وستة في نهائيات كأس العالم.

والبرازيلية مارتا هي أفضل هداف في أمريكا الجنوبية برصيد 109 أهداف لفريق السيدات.

في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح البرتغالي كريستيانو رونالدو أفضل هداف دولي في كرة القدم للرجال بهدفه الـ111، متجاوزًا الرقم القياسي السابق البالغ 109 الذي سجله الإيراني علي دائي.

وقبيل هذا الموسم، انتقل ميسي إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في محاولة للفوز بدوري أبطال أوروبا، منهيًا ارتباطه الطويل الأمد ببرشلونة.

وقال سيسك فابريغاس لاعب وسط موناكو، الذي لعب إلى جانب ميسي في برشلونة، لأماندا ديفيز من CNN Sport عن انتقال زميله السابق في وقت سابق من هذا الأسبوع: "إنه أمر جيد لكرة القدم الفرنسية، للدوري، للإعلام، للمشاهدين".

وتابع: "أعتقد أن الجميع متحمسون حقًا لذلك. من الواضح أنه رمز أينما ذهب. أعتقد أنه كان أيضًا غير متوقع مما يجعله أفضل".

في حين أشار فابريجاس أيضًا إلى أنه لم يتوقع أبدًا رحيل ميسي عن برشلونة، مضيفًا: "لم أكن أعتقد أن هذا اليوم سيأتي. لقد عشت أشياء كثيرة في كرة القدم، أشياء لا يمكنك حتى تخيلها وبعضها غير متوقع للغاية".