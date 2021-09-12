محمد صلاح يسجل هدفه الـ100 في الدوري الإنجليزي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دخل اللاعب المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، الأحد، النادي المئوي لهدافي الدوري الإنجليزي، مع إحرازه هدفه الـ100 بالدوري في شباك فريق ليدز يونايتد.

وافتتح صلاح التسجيل لفريق ليفربول بهدف في الدقيقة 20، ليصبح هدفه رقم 100 بالدوري الإنجليزي. وكان "الملك المصري" قد سجل في مثل هذا اليوم من العام الماضي قد سجل 3 أهداف في مرمى ليدز يونايتد، بمباراة انتهت بفوز ليفربول بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

وأصبح صلاح ثاني لاعب أفريقي ينضم إلى نادي المائة بعد ديدييه دروجبا مهاجم ساحل العاج وتشيلسي السابق الذي أحرز 104 أهداف في 254 مباراة. كما أصبح صلاح الذي يلقبه جمهور ليفربول بـ"الملك المصري"، اللاعب رقم 30 في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي ينضم إلى النادي المئوي.